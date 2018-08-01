جديد واتس آب مكالمات فيديو جماعية

بعد عامين على إطلاق خدمة مكالمات الصوت والفيديو عبر تطبيق واتس آب، أعلنت الشركة اعتماد خاصية جديدة تتيح إجراء المكالمات الجماعية، إذ يتحدث مستخدمو التطبيق بما معدله 2 مليار دقيقة عبر واتس آب يوميا.

وأعلنت واتس آب عبر مدونتها الرسمية طرح خاصية المكالمات الجماعية ولغاية أربعة مستخدمين في الوقت ذاته، والتي تعتبر فعالة من الإثنين.

ولإجراء مكالمات فيديو أو صوت جماعية، كل ما عليك هو الضغط على زر إضافة أصدقاء آخرين الموجودة في المنطقة العلوية على يمين شاشة التطبيق.

وأكدت واتس آب خصوصية المستخدمين وسرية المكالمات التي يجرونها، إذ يتم تشفير المكالمة من المرسل إلى المستقبل.