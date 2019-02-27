جديد بوكيمون في 2019

قالت شركة بوكيمون إن تحديثات جديدة ستدخل على سلسة ألعاب "بوكيمون دايركت"، ستتضمن شخصيات ومغامرات جديدة.

وستطرح الشركة قبل نهاية العام "بوكيمون سورد" و"بوكيمون شيلد"، واللتين ستضمان شخصيات جديدة "سكور بني" الذي يعتمد على النيران في قوته و"سوبل" الذي يعتمد على المياه و"غروكي" عاشق الأعشاب.

وستكون مغامرات سلسة بوكيمون في منطقة جديدة يطلق عليها "غالار"، وهي تختلف في تفاصيلها عن مناطق المغامرات في نسخ بوكيمون السابقة.

وتضم منطقة مغامرات "غالار" تضاريس جبلية وغابات وجبالا مغطاة بالثلوج، وعلى ساكني المنطقة في ما بعد تطويرها حسب مراحل اللعبة.