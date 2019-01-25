مسؤول أميركي يلتقي المالكي

أجرى مسؤول ملف شؤون العراق وإيران في الخارجية الأميركية أندرو بيك محادثات مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد الجمعة تناولت وجود القوات الأميركية في العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمالكي أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والمساعي الجارية لإكمال الكابينة الوزارية، بالإضافة إلى مناقشة ملف تواجد القوات الأميركية في العراق.

ودعا المالكي وفقا للبيان، إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين مشيرا إلى أن العراق يتبنى إقامة علاقات ثنائية مع دول العالم، تعتمد على رعاية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة.

وفي سياق متصل، أعربت شخصيات سياسية كردية عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن اعتزام لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تقديم مشروع قرار يدعو لـ"خروج القوات الأجنبية" من البلاد، مؤكدة ضرورة استمرار وجود هذه القوات لأمن العراق واستقراره.

ويأتي ذلك فيما جدد تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه للوجود الأميركي في العراق والاتفاقية الأمنية التي وقعت في عام 2010 بين بغداد وواشنطن، داعيا إلى إلغاها.

وفد أميركي في كركوك

وفي كركوك، بحث وفد من السفارة الأميركية في بغداد أوضاع المحافظة مع ممثلين عن مكوناتها من التركمان والآشوريين والأكراد.

وقال النائب التركماني السابق حسن توران بعد اللقاء، إن الوفد الزائر أعرب عن معارضته لعودة قوات البيشمركة إلى كركوك والاعتماد على قوات الحكومة الاتحادية.

وأوضح النائب الكردي ريبوار طه أن المجتمعين ناقشوا ملفات عدة أبرزها استلام الجيش والبيشمركة حماية كركوك من الخارج، فيما تأخذ شرطة كركوك على عاتقها حماية المدينة من الداخل.

وعلمت "الحرة" أن ممثلين عن العرب لم يحضروا الاجتماع بسبب تزامنه مع التزامات أخرى.

يذكر أن مسؤولين أميركيين كانوا قد اجتمعوا مع محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري قبل أسبوع لمناقشة الملفات ذاتها.

وانتقد ممثل حركة عطاء في كركوك عمار كهية اللقاءات، وقال إن من حضروها يمثلون أحزابهم ولا يمثلون المحافظة وأهلها، على حد تعبيره.