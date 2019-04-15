جدل في كاليفورنيا بسبب العلم

تلوين سيارات الشرطة بالعلم الأميركي في ولاية كاليفورنيا أثار جدلا بين من رأى الخطوة تعبيرا عن "الوطنية"، ومن رأى أنها قد تؤذي مشاعر زوار المدينة.

وطليت سيارات الشرطة في مدينة "لاغونا بييتش" الساحلية في ولاية كاليفورنيا، حسب تقرير لصحيفة لوس أنجليس تايمز، جميعها باللونين الأبيض والأسود ووضع عليها لوغو بالعلم الأميركي تنفيذا لقرار اتخذته المدينة قبل نحو شهرين.

لكن سلطات المدينة قررت مؤخرا إعادة النظر في الموضوع في اجتماع للمجلس المحلي سيعقد هذا الأسبوع لتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء على اللوغو أو إزالته.

بيتر بليك عضو المجلس المحلي قال للصحيفة إن البعض رفض هذه الخطوة لأن وضع صورة للعلم الأميركي على سيارات الشرطة قد يؤذي مشاعر المهاجرين وزوار المدينة.

كاري وودبيرن وهي فنانة محلية اعتلت المنصة في اجتماع سابق للمجلس المحلي، قالت إن هذا التصميم أصابها بالصدمة "ولا يعكس مجتمعنا".

أما المحامية جنيفر ويلش التي حضرت الاجتماع الأخير فشككت في "ولاء" المنتقدين، ورأت أن هناك من يكنون الكراهية تجاه منصب رئيس الولايات المتحدة والشخص الذي يشغله في الوقت الحالي، واتهمتهم بـ"التحيز".

رايان هوتشكيس وهو ضابط في شرطة المدينة قال إن الخطوة تلقى ترحيبا من السكان، وقد لاحظ ذلك عند توقفه بواحدة من تلك السيارت المطلية حديثا في الإشارات المرورية.

لكن المجلس المحلي سيعيد النظر في الموضوع بسبب المخاوف التي أثيرت حوله، بحسب المسؤولين.