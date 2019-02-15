جثمان سالا يصل إلى الأرجنتين

وصل إلى بوينس آيرس صباح الجمعة جثمان المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة للاعب السبت في قريته بروغريسو بحضور عائلته وسكان القرية وممثلي ناديي نانت الفرنسي وكارديف الويلزي.

​وكان سالا (28 عاما) قضى إثر تحطم طائرة كانت تقله في 21 كانون الثاني/يناير، من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها الكروي، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي.

وانتشلت جثة سالا من جزء من حطام الطائرة الصغيرة في منتصف الأسبوع الماضي، بينما لا يزال مصير الطيار ديفيد إيبوتسون مجهولا.

وأفاد تقرير لمسؤولين في الطب الشرعي بأن اللاعب قضى نتيجة إصابات في الرأس والجذع تعرض لها مع تحطم الطائرة.

ولم يخض سالا أي مباراة بقميص ناديه الجديد، وأثارت وفاة المهاجم موجة تضامن واسعة، وتحيات قبيل مباريات كرة قدم في فرنسا وإنكلترا والمسابقات القارية الأوروبية هذا الأسبوع.