جبل طارق.. البحرية البريطانية تعترض سفينة إسبانية

قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت السفن التجارية بمغادرة مراسيها في المياه البريطانية قرب جبل طارق لكن البحرية البريطانية اعترضتها وأبعدتها.

وحاولت السفينة الإسبانية توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسي على الجانب الشرقي من جبل طارق لكن السفن لم تغادر أماكنها.

وذكرت السلطات في جبل طارق أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة التي أبحرت بعدها ببطء بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.

وقال متحدث باسم جبل طارق: "الإزعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية التي لا يرقي إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق".

ومنطقة جبل طارق، هي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتتبع لبريطانيا، وهي محط جدل بين الاتحاد الأوروبي ولندن بسبب "بريكست".