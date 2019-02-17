جاكي شان يصور في دبي

أعلنت لجنة لجنة دبي للإنتاج السينمائي الأحد، أن الممثل العالمي جاكي شان يشارك في فيلم سيجرى تصويره في مدينة دبي.

وفيلم المغامرة الجديد "فان جارد" الذي يصوره جاكي شان في نهاية الشهر الحالي، سيكون الفيلم الثاني للنجم العالمي في دبي بعد أن صور فيلم "كونغ فو اليوغا". وسيقوم ستانلي تونغ بإخراج الفيلم، حيث قال إن "المواقع الموجودة في دبي تنسجم مع مشاهد الفيلم بشكل مدهش".

ومن المقرر أن تنتج شركة شنغهاي ليكس إنترتينمنت المحدودة الفيلم بالتعاون مع شركة إنتاج دبي الكتراز ومديرة الإنتاج ماكسين دي فير.

ويشارك في الفيلم الجديد نحو 10 ممثلين رئيسيين، بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي.

يذكر أن جاكي شان حصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2016، عن مجمل أعماله الفنية على مدار عقود في عالم السينما.