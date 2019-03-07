إذاعات عالمية تحظر أغاني مايكل جاكسون

أعلنت ثلاث إذاعات كندية حظرها أغاني نجم البوب العالمي مايكل جاكسون، وذلك إثر الكشف عن مزاعم اعتدائه جنسيا على أطفال.



ووفقا لصحيفة غارديان، فإن إذاعة "بي بي سي" البريطانية أعلنت منع بث أغانيه عقب عرض فيلم وثائقي يزعم اعتداء جاكسون على العديد من الأطفال، بينهم اثنان تحدثا عن تعرضهما للاغتصاب.



وأعلنت "كريستين ديكير" المتحدثة باسم عدة محطات إذاعية في مونتريال الكندية، سحب أغاني نجم البوب من قوائم تشغيل ثلاث محطات منذ الإثنين الماضي.

والفيلم الوثائقي كان تحت عنوان "ليفنغ نيفرلاند" وتم التركيز خلاله على مزاعم اعتداءات جنسية قد يكون جاكسون ارتكبها بحق أطفال قصر حينما كانوا يقضون معه أوقات العطلة في مزرعة "نيفرلاند".

يذكر أن عائلة مايكل جاكسون رفعت دعوى قضائية اتهمت خلالها شبكة "أتش بي أو" بمحاولة تلطيخ سيرة نجم البوب.

وطالبت العائلة بتعويض مادي لقاء ذلك، ووجهت اتهاما لكل من "ويد روبسون" و"جيمس سيفتشاك" بتلقي مبالغ ضخمة للإدلاء بتصريحات كاذبة.