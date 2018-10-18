جائزة يانصيب أميركية تقترب من مليار دولار

ارتفعت قيمة جائزة يانصيب "ميغا مليونز" الأميركية إلى قرابة المليار دولار قبيل السحب المنتظر الجمعة لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق بالنسبة للجائزة.

وستكون الجائزة ثاني أعلى قيمة لجائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة بعد جائزة باوربول التي بلغت 1.5 مليار دولار ودفعت في 2016.

وقفزت قيمة الجائزة من 667 مليون دولار الثلاثاء عندما لم يظفر أحد بالأرقام الستة المحظوظة.

وسيجرى السحب على الجائزة الجمعة الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 ت. غ. السبت).

وتجري "باوربول" سحبا منفصلا السبت على جائزة يانصيب قيمتها 430 مليون دولار.

وتبلغ القيمة الفورية لجائزة ميغا مليونز 548 مليون دولار لكنها يمكن أن ترتفع إلى 960 مليون دولار على أن تدفع على 29 عاما.