جائزة جديدة لرامي مالك

واصل الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك حصد الجوائز عن دور البطولة في فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي جسد فيه شخصية مطرب الروك البريطاني فريدي ميركيوري.

نقابة ممثلي الشاشة منحت مالك الأحد جائزة أفضل ممثل بفيلم سينمائي عن دوره، فيما حصدت غلين كلوس جائزة أفضل ممثلة.

وعلى الشاشة الصغيرة، فاز جيسون بيتمان بجائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي، وحازت ساندرا أوه جائزة أفضل ممثلة.

وتجتذب جوائز نقابة ممثلي الشاشة اهتماما كبيرا من أكبر مجموعة تصوت للأفلام الفائزة بجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما التي تمنح الأوسكار.

وكان مالك قد حصد جائزة "غولدن غلوب" المرموقة مطلع الشهر الجاري وينافس على جائزة أوسكار أفضل ممثل في 24 شباط/فبراير.