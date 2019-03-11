ثنائية بنزيمة تقود مدريد للفوز

وضع ريال مدريد حدا لسلسلة هزائم في ثلاث مباريات متتالية بفوزه 4-1 على مضيفه ريال بلد الوليد في مباراة الأحد شهدت إلغاء هدفين لأصحاب الأرض الذين أضاعوا أيضا ركلة جزاء بينما طُرد كاسيميرو لاعب فريق الزائر قرب النهاية.

وسجل كريم بنزيمة هدفين بعد الاستراحة من ركلة جزاء وضربة رأس ليمنح فريق المدرب سانتياغو سولاري التقدم 3-1 بعدما هز رفائيل فاران الشباك في الدقيقة 34 ليلغي تقدم بلد الوليد عن طريق أنور تهامي قبلها بخمس دقائق.

وبعد ذلك أظهر لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم قدراته ليعزز تقدم مدريد في الدقيقة 85 بعد طرد كاسيميرو لحصوله على إنذارين.

واختتم هدف مودريتش مباراة ممتعة ومليئة بالأحداث باستاد خوسيه زوريا، الذي شهد انقطاعا في الكهرباء قبل ركلة البداية رغم أن المباراة بدأت في موعدها.

ومن المستبعد أن يمدد الفوز من بقاء الأرجنتيني سولاري في قيادة مدريد، وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بأن قرار إقالته سيصدر يوم الاثنين عقب توليه المسؤولية بعقد دائم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد إقالة يولن لوبتيغي في تشرين الأول/أكتوبر.

ومر مدريد بواحد من أسوأ فتراته قبل المباراة، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر بخسارته 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام عقب هزيمتين متتاليتين ضد برشلونة أطاحا بآماله في الحصول على أي لقب هذا الموسم.

ورفع انتصار الأحد رصيد مدريد إلى 49 نقطة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر وخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.