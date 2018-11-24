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رياضة

توتنهام يهزم تشلسي بثلاثية

من المباراة Photo: AFP

حقق توتنهام هوتسبر فوزا كبيرا على ضيفه تشلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ديربي لندن ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليكبده خسارته الأولى هذا الموسم محليا وينتزع المركز الثالث على حسابه.

وبات توتنهام ثالثا برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وخمس نقاط عن المتصدر سيتي.

في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الأولى بعد ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، وبات رابعا مع 28 نقطة.

وفي مباراة على ملعب ويمبلي سجل أهداف توتنهام ديلي ألي وهاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مقابل هدف للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو.

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