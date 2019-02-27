قتلى بتصادم قطارين ومركبة في نيويورك

قتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرون بسبب حادث تصادم قطارين في نيويورك مساء الثلاثاء.

وقالت السلطات الأربعاء إن مركبة كانت تقل ثلاثة أشخاص تعرضت للصدم من قطارين من جهتين عند تقاطع قرب محطة لونغ آيلند.

ونقلت السلطات نحو ألف مسافر كانوا على متن القطارين، فيما توفي الأشخاص الذي كانوا داخل المركبة.

وقدم حاكم نيويورك أندرو كومو في تغريدة على تويتر تعازيه، قائلا "إن قلبي مع المتأثرين بالحادث، ومع عائلاتهم".

وحسب وكالة أسوشيتدبرس فقد أبلغ شاهد عيان الشرطة قيام سائق أحد القطارات بالهروب مباشرة من مكان الحادث.

ويعد هذا الحادث الخامس على التقاطع ذاته قرب محطة لونغ آيلند خلال 40 عاما.