ثغرة 'فيس تايم'.. على آبل الإجابة عن أسئلة

طالب عضوان في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك بالإجابة على أسئلة حول التأخر في معالجة ثغرة في الخصوصية ظهرت في تطبيق "فيس تايم" التابع للشركة.

وقال رئيس لجنة الطاقة والتجارة في المجلس فرانك بالون والنائب يان سكاكوفسكي في رسالة إلى كوك إنهما "قلقان بشدة" من طول المدة التي استغرقت "آبل" للتعامل مع الثغرة.

ويريد النائبان الديمقراطيان معرفة متى علمت "آبل" بوجود الثغرة ومدى تأثيرها على خصوصية المستخدمين، وما إذا كانت هناك "ثغرات أخرى موجودة حاليا لم يكشف عنها ولم يتم حلها بعد".

وأضافا في رسالتهما "لا نعتقد بأن آبل كانت شفافة بما يلزم حيال مشكلة خطيرة كهذه".

وكان مراهق من ولاية أريزونا وأمه حاولا على مدى أسبوع تحذير "آبل" من ثغرة في أحد تطبيقاتها، قبل أن ينتشر أمر الثغرة حول العالم.

واكتشف غرانت وميشيل ثومبسون في 20 كانون الثاني/يناير أن تطبيق "فيس تايم" على هواتف "آيفون" يسمح لمستخدم يجري اتصالا بآخر أن يستمع لما يدور حول هاتف الطرف الآخر قبل أن يجيب.

وحاولت الأم لفت انتباه الشركة العملاقة إلى الثغرة التقنية من دون جدوى، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وقتئذ.

وأعلنت آبل الجمعة أنها أصلحت المشكلة التي واجهت مستخدمي "فيس تايم" وأنها وضعت خططا لتحسين نظام تلقي الشكاوى من ثغرات في تطبيقاتها.