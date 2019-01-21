ثروة أغنى أثرياء العالم تزداد 2.5 مليار يوميا

ازداد تركز الثروات خلال عام 2018، إذ بات 26 مليارديرا في العالم يملكون أموالا تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية، بحسب ما أوردت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية الاثنين.

وذكر تقرير المنظمة التي تستند إلى بيانات مجلة "فوربس" ومصرف "كريدي سويس"، أن 26 شخصا باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة هم الأكثر فقرا في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم، مؤسس ومالك "أمازون" جيف بيزوس بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي، بينما "تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحد بالمئة من ثروته".

وبصورة عامة، أوضح التقرير أن ثروة أصحاب المليارات في العالم ازدادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي، بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم، بينما تراجع ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم بنسبة 11 بالمئة.

كما أفادت "أوكسفام" بتضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008، ووصل إلى 2208 ملياردير وهو رقم قياسي، مشيرة إلى أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود".