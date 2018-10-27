ثروات مليارديرات العالم تقترب من 9 تريليونات دولار

كشف تقرير جديد أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المئة في عام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعومة بالنمو في الصين.
وقال بنك "يو بي إس" وشركة "بي دبليو سي" الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافا في نسخة 2018 من التقرير السنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373 بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المئة.
ويبلغ عدد ملياديرات العالم 2158 شخصا.
وقال التقرير "رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبيعة في باقي آسيا".
وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.