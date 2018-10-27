ثروات مليارديرات العالم تقترب من 9 تريليونات دولار

كشف تقرير جديد أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المئة في عام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعومة بالنمو في الصين.

وقال بنك "يو بي إس" وشركة "بي دبليو سي" الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.