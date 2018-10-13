فوز ثالث لتونس في أمم أفريقيا

اقتربت تونس من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم بعد فوزها الثالث تواليا على حساب ضيفها منتخب النيجر بهدف مقابل لا شيء، السبت في رادس ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة العاشرة.

ورفعت تونس بقيادة مدربها الجديد فوزي البنزرتي رصيدها إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست لمصر ونقطة لكل من سوازيلاند والنيجر.

وافتتح "نسور قرطاج" التسجيل من ركنية تابعها مدافع أولمبياكوس اليوناني ياسين مرياح من مسافة قريبة مسجلا هدفه الدولي الثاني.

وبعد سيطرة تونسية في الشوط الأول، تراجع المضيف في الثاني وسمح للنيجر بشن هجمات خطيرة على مرماه، بيد أنه احتفظ بالتقدم حتى صافرة النهاية.