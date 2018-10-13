تييري هنري مدربا لأول مرة

حصل تييري هنري مهاجم فرنسا السابق على أول وظيفة مدرب عندما عينه موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم السبت بعقد لمدة ثلاث سنوات ليخلف ليوناردو جارديم المفصول.

وكان هنري، الذي بدأ مشواره مع موناكو ومضى بعدها ليستمتع بمسيرة مذهلة على مستوى الأندية مع أرسنال وبرشلونة، يشغل منصب المدرب المساعد في منتخب بلجيكا منذ 2016 لكنه لم يقد مطلقا فريقا بمفرده.

ولعب هنري (41 عاما) لموناكو لمدة خمسة مواسم وفاز معه بالدوري عام 1997.

وقال هنري: "أشكر موناكو على اعطائي فرصة تدريب فريق هذا النادي الذي يحظى بمكانة خاصة عندي".

"أنا سعيد جدا بالعودة إلى موناكو ومصمم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا. لا أطيق الانتظار حتى أقابل اللاعبين من أجل بدء العمل معا"، يضيف هنري.

ويحتل موناكو، وصيف البطل الموسم الماضي، المركز 18 بين 20 فريقا في جدول الدوري الفرنسي بعد فوزه مرة واحدة في مبارياته التسع الأولى. وخسر أيضا أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.

لكن سيظل من الصعب السير على خطى جارديم، الذي أقيل الخميس، إذ لم يحتل موناكو مطلقا مركزا أقل من الثالث خلال فترته التي استمرت أربع سنوات وفاز بالدوري الفرنسي في موسم 2016-2017 عندما بلغ أيضا قبل نهائي دوري الأبطال.

وبعد رحيله عن موناكو، لعب هنري لموسم واحد في يوفنتوس قبل الانتقال إلى أرسنال حيث فاز بالدوري الإنكليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنكليزي مرتين في ثمانية مواسم.

وانتقل بعد ذلك إلى برشلونة لثلاثة مواسم وفاز معه بدوري الأبطال وأنهى مسيرته مع نيويورك رد بولز.

وأحرز 51 هدفا في 123 مباراة مع منتخب فرنسا وشارك في كأس العالم أربع مرات بما في ذلك نهائيات 1998 حين فاز المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الأولى.