'توي ستوري 4' يتصدر إيرادات السينما

تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري 4" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 118 مليون دولار.

وجاء فيلم الرعب الجديد "تشايلدس بلاي" في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة أوبري بلازا وغابرييل باتمان ومارك هاميل ومن إخراج لارس كليفبرج.

واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.

وتراجع فيلم الخيال العلمي الكوميدي "من إن بلاك: انترناشيونال" من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 10.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرجسون ومن إخراج إف. جراي جراي.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "ذا سيكرت لايف أوف بيتس" من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.