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علوم و تكنولوجيا

سيارة فضائية جديد تويوتا

مركبة تويوتا المخصصة للسير على سطح القمر أو المريخ

تعتزم شركة تويوتا تصنيع مركبة فضائية يمكنها السير على سطح القمر أو كوكب المريخ.

وأعلنت الشركة موقعها الإلكتروني توصلها لاتفاق مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" لتطوير مركبة تستطيع السير مسافة 10 آلاف كيلو متر على سطح القمر، على أن تتزود بالطاقة عن طريق الخلايا الضوئية.

وتخطط تويوتا لإطلاق مركبتها للفضاء عام 2029 بهدف دعم "جاكسا" في عملها باستكشاف الفضاء.

وتعهدت الشركة أن تستخدم تقنيات متقدمة في مجال توليد الطاقة التي تحتاجها المركبة لتسير أطول مسافة ممكنة، إذ ستسخر معرفتها في مجال المركبات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معا، وحتى تلك التي تعمل بالكهرباء فقط في هذا الاتجاه.

تتزود مركبة تويوتا للفضاء بالطاقة عن طريق الخلايا الضوئية
تتزود مركبة تويوتا للفضاء بالطاقة عن طريق الخلايا الضوئية

حجم المركبة ضعف "الميكروباص"، إذ يبلغ ارتفاعها 3.8 مترا، وعرضها 5.2 مترا وطولها بحدود 6 أمتار.

وتستطيع المركبة حمل أربعة رواد فضاء، وتبلغ إجمالي المساحة الداخلية 13 مترا مكعب.

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