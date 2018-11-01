تويوتا تستدعي 2.6 مليون سيارة

استدعت شركة تويوتا الخميس 2.6 مليون سيارة بسبب مشاكل في الوسادات الهوائية.

ويعتبر هذا ثالث استدعاء ضخم منذ أيلول/ سبتمبر.

وقالت الشركة في بيان إن السيارات المشمولة بقرار الاستدعاء تتركز معظمها في أوروبا، وهي بغالبيتها من طرازي "أفينسيس" و"كورولا".

وأشارت إلى أن المشكلة التي تعاني منها هذه السيارات تستدعي تبديل نظام الوسادة الهوائية بأكمله.

وطلب من أصحاب بعض المركبات مراجعة مراكز الصيانة لمعالجة مشكلة في الوسادة الهوائية الموجودة أمام مقعد الراكب الأمامي.

وتويوتا معتادة على قرارات استدعاء سياراتها، وهي تنتهج سياسة الحيطة المشددة منذ واجهت سياراتها في الولايات المتحدة في العامين 2009 و2010 مشاكل في دواسات الوقود وتأخر عمل الفرامل.