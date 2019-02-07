ارتفاع كبير في أرباح تويتر

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس ارتفاعا كبيرا في أرباحه رغم تراجع اعداد المستخدمين عالميا.

وأشار موقع تبادل الرسائل القصيرة إلى أنه سجل أرباحا قيمتها 255 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة بــ 91 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 24 في المئة لتسجل 909 ملايين دولار.

غير أن قاعدة المستخدمين الشهريين الفعليين تراجعت إلى 321 مليونا، أي 9 ملايين مستخدم أقل عن العام الذي سبقه وبخمسة ملايين عن الفصل السابق.

وأوضح تويتر أنه سيتوقف عن اعتماد مقياس القاعدة الشهرية للمستخدمين وسيستعيض عنها بالمستخدمين اليوميين "ممن يمكن تحقيق مدخول منهم" في الولايات المتحدة والعالم، وهو ما يعكس بشكل أفضل المستخدمين الذين ينظرون للإعلانات.

وباعتماد تلك الإجراءات، أظهر تويتر قاعدة تضم 126 مليون مستخدم في العالم أي بزيادة 9 في المئة خلال العام. من بينهم 27 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و99 مليون مستخدم عالميا.

وقال المدير التنفيذي جاك دورسي إن "2018 يثبت أن استراتيجيتنا على المدى البعيد تنجح".

وأضاف "جهودنا في تحسين الأداء أفضت إلى نتائج مهمة، وإجراءات جديدة مثل كبسة واحدة للتنقل بين التغريدات الأخيرة والأكثر أهمية، رحب بها مستخدمو تويتر".

وتابع المسؤول ذاته "نبدأ هذا العام ونحن على ثقة من أننا سنواصل تحقيق أداء قوي بالتركيز على أداء أفضل وخدمة تتيح مجالا أكبر للمحادثة".