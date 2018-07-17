وكالة: تويتر علقت 58 مليون حساب أواخر 2017

علقت شركة تويتر ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقا لبيانات حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس.

ويسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة من الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

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ويأتي هذا فيما أكدت تويتر الأسبوع الماضي أنها علقت 70 مليون حساب في آيار/مايو وحزيران/يونيو.

ويثير العدد الهائل من الحسابات المعلقة تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي تويتر وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.

وتعرضت أسهم تويتر لضربة قوية بعد أن أبرز تقرير عدد الحسابات التي أزالها موقع التغريدات لتفادي الحسابات المزيفة.