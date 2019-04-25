تويتر يكشف عن ميزة طال انتظارها

أطلق موقع تويتر أداة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التغريدات التي تحاول تضليل الناخبين، بعد موجة انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت والتي هزت ديمقراطيات في أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة.

وسيتم طرح الأداة للمرة الأولى في الهند، التي تشهد بالفعل انتخابات عامة، وبعدها في الاتحاد الأوروبي، الذي ستقام فيه انتخابات في أيار/ مايو المقبل.

وقال مسؤولو تويتر في بيان إن "أي محاولات لتقويض عملية التسجيل للتصويت أو المشاركة في العملية الانتخابية تتعارض مع القيم الأساسية لشركتنا".

​وستكون عملية الإبلاغ عن التغريدات المضللة للناخبين مشابهة لتلك المتبعة في الإبلاغ عن أي نوع آخر من التجاوزات من خلال النقر على خيار "more" في أعلى يمين التغريدة وثم اختيار "الإبلاغ عن تغريدة" وبعدها النقر على خيار "إنها مضللة بشأن التصويت".

وحدد تويتر نوعية التغريدات التي يمكن الإبلاغ عنها، ومن بينها تلك التي تحتوي على معلومات مضللة حول كيفية التصويت أو التسجيل للتصويت (على سبيل المثال تقول التغريدة يمكنك التصويت عن طريق تغريدة أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية).

وشملت التغريدات أيضا تلك التي تتضمن معلومات مضللة حول متطلبات التصويت، بما في ذلك متطلبات تحديد الهوية، والتاريخ والوقت المعلنين رسميا للانتخابات.

وكان موقع تويتر أغلق مئات الحسابات التي تم رصدها على أنها من ضمن عملية روسية للتدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وشهدت انتخابات 2016 عمليات قرصنة معلوماتية وحملة تضليل إعلامي على الإنترنت نفذها روس، عبر تزويرهم لهويات ومجموعات دعم على إنستغرام وتويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف نشر وتقاسم معلومات مضللة ورسائل سلبية النبرة.

وأعلن أيضا حذف "مجموعة من الحسابات" لمحاولتها نشر معلومات مضللة قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.