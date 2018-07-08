تويتر تعلق 70 مليون حساب

أوقفت شبكة تويتر 70 مليون حساب خلال 60 يوما في إطار حملة تقودها الشركة للحد من الأنشطة المسيئة والحسابات غير المرغوب فيها على منصة التواصل الاجتماعي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن معدل الحسابات المعلقة تضاعف في الشهرين الماضيين منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ويتوقع أن تشهد أرقام قاعدة مشتركي تويتر تراجعا بعد الحملة التي تقودها على الحسابات الوهمية وغير المرغوب فيها، إذ ترصد الشبكة 9.9 مليون حساب أسبوعيا يمكن تصنيفها على أنها حسابات غير مرغوب فيها، لكن المسؤولين في الشركة يستبعدون أن تؤثر هذه الاجراءات بشكل كبير على عدد مستخدميها النشطين، مشيرين إلى أن عددا كبيرا الحسابات المعلقة نادرا ما وضعت منشورات.

وكانت تويتر قد أعلنت عبر مدونتها نهاية حزيران/يونيو عن آلية جديدة اعتمدتها بهدف محاربة سوء استغلال المنصة.

وعززت تويتر شبكتها بتطوير آلية جديدة لرصد الحسابات الوهمية أو التي تشجع على خطاب الكراهية والعنف، بحيث تستطيع هذه الآلية تحديد الحسابات التي تقوم بذلك بشكل تلقائي.