تويتر يستعد لإزالة الحسابات 'المشبوهة'

قال الرئيس التنفيذي لموقع "تويتر" جاك دورسي الأربعاء إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير سيزيل هذا الأسبوع حسابات لمستخدمين سبق "غلقها بعد رصد أنشطة مشبوهة لها".

وأضاف دورسي أن إزالة هذه الحسابات ستؤدي إلى انخفاض عدد المتابعين الظاهر لدى المستخدمين حول العالم.

وكان موقع "تويتر" قد كثف جهود التصدى للحسابات المزيفة في الأشهر الأخيرة بتعليق أكثر من مليون حساب يوميا، حسبما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة.

وقالت الصحيفة إنه تم تعليق أكثر من 70 مليون حساب على تويتر في آيار/مايو وحزيران/يونيو.

وتعرضت أسهم تويتر لضربة قوية بعد أن أبرز تقرير عدد الحسابات التي أزالها موقع التغريدات لتفادى الحسابات المزيفة.