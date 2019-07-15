تويتر تطلق موقعها بحلة جديدة

أعلن موقع تويتر، الإثنين، تقديم حلة جديدة لمنصته لمستخدمي الكمبيوتر، وذكرت الشركة أنها أعادت تصميم موقعها لتسهيل تصفح المستخدمين له.

وسينشر الشكل الجديد للموقع عالميا، الإثنين، وجربت تويتر عددا من التصاميم للموقع هذا العام واختارت الشكل الجديد بعد حصولها على آلاف الاستجابات من المستخدمين.

ويتضمن التصميم الجديد مساحة بيضاء أوسع من السابقة وأقل من المساحات الرمادية، أما تغريدات المستخدمين ستظهر في منتصف الصفحة، بدلا من ظهورها على الطرف العلوي للصفحة إلى جانب التنبيهات والقوائم وملف المستخدم في الشكل القديم.

كما أن خيار "Explore" الذي يتضمن في العادة بعضا من أبرز التغريدات والهاشتاغات الرائجة، سيتضمن بالشكل الجديد المزيد من مقاطع الفيديو الحية ومحتوى محليا للمستخدمين وفق مواقعهم الجغرافية.

أما التغريدات الرائجة ستظهر على الجانب الأيمن، عوضا عن الأيسر، وعدلت خدمة الرسائل ليتمكن المستخدمون من رؤية المحادثات السابقة من المستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل من الصفحة ذاتها بدلا من وجوب التنقل بين نافذتين منفصلتين.

وتقول الشركة إنها ستوفر أمام المستخدمين خيارات لإضافة أشكال وألوان متنوعة للموقع، إضافة واحدا من خيارين للوضعية المظلمة "dark mode"، أحدهما اسمه "Dim" أو "خافت" بخلفية زرقاء رمادية، والأخرى "Lights Out" أو "إطفاء الأنوار" حيث تتغير الخلفية للون الأسود.

ويبقى على المستخدمين تحديد ما إن كان التصميم الجديد سيعجبهم أم لا.