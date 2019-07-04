تونس: 10 كغم من المتفجرات في جامع

أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع حالة التأهب الأمني في حي الانطلاقة غربي العاصمة تونس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الرسمية، مساء الأربعاء، بأن حي الانطلاقة، في الضاحية الغربية للعاصمة تونس يشهد حالة استنفار وتواجد مكثف للوحدات الأمنية المختصة التي تواصل تمشيط المكان بعد العثور على كميات من المتفجرات في جامع الغفران بالحي.

وأكدت المصادر ذاتها لوكالة الأنباء الرسمية أن عملية مطاردة لعنصر إرهابي أو أكثر ما زالت متواصلة بحي الانطلاقة وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة.

و دعت القوات الأمنية الميدانية في حي الانطلاقة المواطنين إلى توخي الحذر و عدم الاقتراب من الأماكن التي يتم تمشيطها من قبل الوحدات الأمنية، خصوصا وأن عمليات التمشيط تجري في كنف السرية وبالتوازي مع التحقيقات الأمنية الفنية الجارية.

ويذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أكدت العثور على 10 كيلوغرامات من المتفجرات في جامع الغفران وسط حي الانطلاقة ظهر الأربعاء.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان زعق، صباح الأربعاء، بأن الانتحاري أيمن السميري هو العقل المدبر للتفجيرين اللذين وقعا في تونس العاصمة يوم الخميس الماضي.