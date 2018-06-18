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رياضة

تونس تواصل مسلسل هزائم العرب بالخسارة أمام إنكلترا

لقطة من مباراة تونس وانكلترا

خسر المنتخب التونسي الاثنين أمام نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة السابعة من مونديال روسيا 2018.

وسجل المهاجم الإنكليزي هاري كين هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأسية قوية، ليحصد بذلك منتخب الأسود الثلاثة أول ثلاث نقاط له في المونديال.

وكانت إنكلترا قد تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة 11 عبر هاري كين، لكن المنتخب التونسي أدرك التعادل بقدم فرجاني ساسي من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة تتصدر بلجيكا المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها على بنما في وقت سابق بثلاثة أهداف نظيفة، وحلت إنكلترا ثانيا بنفس الرصيد، فيما احتلت تونس المركز الثالث وبنما رابعا.

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