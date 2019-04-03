تونس تمنع سفر 50 ألف شخص

قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن عشرات آلاف الأشخاص تم التضييق على سفرهم إلى الخارج.

وأضافت في تقرير أعلنته الأربعاء أن أكثر من 50 ألف شخص يواجهون إجراءات التضييق والمنع من السفر، والمئات منهم يخضعون للإقامة الجبرية بحجة محاربة الإرهاب وتطبيق أحكام حالة الطوارئ، وسط خروقات قانونية عدة.

وتقول المنظمة إن وزارة الداخلية تعتمد إجراء غير قانوني لمنع السفر بحجة الاشتباه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أو نية الالتحاق ببؤر التوتر فضلا عن قضايا الاتجار بالبشر.

وكشف التقرير أن مئات الأشخاص يخضعون للإقامة الجبرية طبقا لأحكام قانون الطوارئ الذي يتناقض في نظر المنظمات الحقوقية مع ما يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية من حقوق وحريات، في مقدمتها حرية التنقل.

وتعهد وزير الداخلية هشام الفوراتي بتعديل إجراءات مراقبة الحدود والتعاطي مع سفر الأشخاص.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة تضم قضاة إداريين للتقدم بمقترح لتعديل القانون.

ويرى داعمون لإجراء التضييق على سفر المشتبه في التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية، أن الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالمنع من السفر تعد ضرورية في ظل تصاعد الخطر الإرهابي خلال السنوات الأخيرة.