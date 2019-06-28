أمم أفريقيا: تونس تتعثر ثانية أمام مالي بهدف لهدف

أنهى الفريق التونسي الجمعة مباراته الثانية لحساب دور مجموعات كأس أمم أفريقيا بالتعادل أمام مالي ١-١.

وخلال اللقاء الذي جرى في ملعب "استاد السويس" دخل "نسور قرطاج" في المباراة بقوة، وحاولوا الوصول إلى شباك الحارس المالي في أكثر من مناسبة.

وبدا أشبال المدرب الفرنسي ألان جيريس أكثر تحكما في الكرة والمساحات، إلا أن محاولاتهم لم تتكلل بالنجاح حتى نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني باغت الماليون الحارس التونسي معز حسن بهدف في الدقيقة 61 إثر ركنية نفذها ديادي ساماسيكو موقعا الهدف الأول لصالح فريقه.

رد النسور لم يتأخر كثيرا، إذ تمكن اللاعب وهبي الخزري من توقيع هدف التعادل في الدقيقة الـ71 بعد أن ارتطمت كرته بالجدار البشري بعد ضربة حرة.

اللقاء لم يعرف كثيرا من الفرص بعد ذلك، حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حين كاد منتخب مالي من تعميق الفارق والظفر بنقاط المباراة لولا فطنة الحارس التونسي معز حسن.