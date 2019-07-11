بثلاثية نظيفة.. تونس إلى نصف النهائي

تأهل المنتخب التونسي لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الخميس بعد تغلبه بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، مفاجأة البطولة التي يخوض غمارها للمرة الأولى.

وبعد أن خرج الفريقان من الشوط الأول خاليا الوفاض على ملعب استاد السلام، تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الأفضلية بإحراز ثلاثة أهداف بأقدام كل من فرجاني ساسي في الدقيقة 52 ويوسف المساكني في الدقيقة 60، ونعيم سليتي في الدقيقة 93.

وفي أول مشاركة له في العرس الأفريقي، حقق منتخب مدغشقر الأهم في هذه الدورة بالوصول إلى ربع النهائي من المنافسة في مغامرة كروية ناجحة لكتيبة المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوى.

وبات المنتخب التونسي المتوج مرة وحيدة على أرضه عام 2004، هو الفريق الرابع الذي يكمل خريطة نصف النهائي بعد نيجيريا والسنغال والجزائر.