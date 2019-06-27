تونس.. السبسي والهجمات في اجتماع طارئ

دعا رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر رؤساء الكتل البرلمانية لاجتماع طارئ وعاجل في مقر البرلمان للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد على إثر تفجيرين إرهابيين شهدتهما العاصمة، وما جرى إعلانه عن تعكر الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي.

​التفجيرات

الساعة 10:50 صباحا

وقع أول انفجار بالقرب من دورية أمنية في شارع شارل ديغول، وذكرت وزارة الداخلية أن الهجوم كان قريبا من السفارة الفرنسية في العاصمة.

وذكرت الوزارة أن التفجير أسفر عن إصابة رجل أمن وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى.

11:00 صباحا

بعد عشر دقائق من التفجير الأول، وقع التفجير الثاني قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، وذكر مصدر أمني أن "محافظ أمن توفي متأثرا بجروحه" بعد نقله إلى المستشفى.

وأفاد مراسل الحرة بارتفاع عدد المصابين إلى 12 بينهم تسعة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في حديث مع وسائل إعلام محلية، إن العملية الإرهابية "تهدف إلى إرباك التوانسة"، مضيفا: "حربنا مع الإرهابيين حرب وجود لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على هؤلاء الإرهابيين"، داعيا التونسيين إلى الثقة بالدولة والسلطات الأمنية.

الرئيس في "حالة حرجة"

12:35 ظهرا

أكدت الرئاسة في بيان نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية".

1:19 ظهرا

غرد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش عبر تويتر قائلا: "أصدقائي أعتذر عن عدم الردّ على اتصالاتكم. حالة الرئيس حرجة.. دعواتكم له".

ونفى نور الدين بن نتيشة المستشار الأول للرئيس التونسي، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن وفاة الباجي قايد السبسي، الخميس، مؤكدا في تصريح لقناة الحرة أن حالة الرئيس الصحية مستقرة والخطر زال.

​ 2:06 ظهرا

كما غرد قفراش ليجدد نفي الأخبار حول وفاة الرئيس قائلا: "الرجاء عدم الانسياق وراء الإشاعات.. حالة الرئيس مستقرة. دعواتكم بالشفاء".

وأتبعه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد بتعليق عبر صفحته في فيسبوك أكد خلاله زيارته الرئيس الذي "يتلقى العلاج في المستشفى".

وفي مكالمة هاتفية مع التلفزيون الرسمي جددت مستشارة الرئاسة التونسية، سعيدة قراش تأكيد استقرار حالة الرئيس.