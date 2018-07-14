تونس.. توقيف 'الحارس الشخصي' لأسامة بن لادن

أوقفت السلطات التونسية مواطنا يشتبه في أنه كان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي إن سامي العيدوي، الذي رحلته ألمانيا من أراضيها الجمعة، ملاحق من قبل السلطات التونسية منذ حزيران/يونيو 2018 بشبهة الضلوع في أنشطة متطرفة في ألمانيا.

والعيدوي البالغ من العمر 42 عاما أقام في ألمانيا لأكثر من 20 عاما، وفي نيسان/أبريل صنفته السلطات المحلية في رينانيا فيستفاليا الشمالية بأنه خطير، بعد ورود تقارير، من بينها أنه تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان في عامي 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.

وتم ترحيل العيدوي من ألمانيا الجمعة، رغم صدور قرار قضائي بإعادته واعتبار ترحيله "غير قانوني".

لكن المسؤول التونسي سفيان السليطي نفى "تسلم أي طلب رسمي (من ألمانيا) بإعادته" موضحا أن العيدوي وضع قيد "الإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق".