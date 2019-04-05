تونس تمدد الطوارئ وتشدد مراقبة الحدود مع ليبيا

أعلنت تونس الجمعة تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي للبلاد.

وقالت الرئاسة في بيان "تداول المجلس في موضوع حالة الطوارئ والتحديات الأمنية المحلية والإقليمية وقرر الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من السبت 06 نيسان/أبريل 2019".

وعرض مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس الباجي قائد السبسي "تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا".

وقالت وزارة الدفاع التونسية الجمعة إنها شددت مراقبة الحدود مع ليبيا بسبب تجدد الصراع بين الفصائل المتنافسة هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها اتخذت "كل التحوطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة".

وبدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الخميس هجوما بهدف السيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. وأمر السراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.

وتعلن حالة الطوارئ في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وهجومين منفصلين أسفرا عن مقتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في العام ذاته تبناهما تنظيم داعش.