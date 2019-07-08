نسور قرطاج إلى ربع النهائي على حساب غانا

فاز منتخب تونس على غانا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الاثنين.

وبلغ المنتخب التونسي الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة في مصر.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الاسماعيلية، ندية كبيرة، وتقدم فيها المنتخب التونسي في الدقيقة 73 عبر طه ياسين الخنيسي، قبل أن يتلقى هدفا قاتلا من المدافع رامي بدوي في مرمى فريقه، بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بديلا للخنيسي بالذات.

وفي ركلات الترجيح، سجل التونسيون كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى الذي أشركه المدرب الفرنسي ألان جيريس في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلا من معز حسن، من التصدي للركلة الغانية الثالثة، مانحا نسور قرطاج التأهل الى ربع النهائي لملاقاة مدغشقر الخميس على ملعب السلام في القاهرة.