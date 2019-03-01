تونس تعلن إحباط 'هجوم إرهابي'

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إحباط "هجوم إرهابي" كان يستهدف شخصيات عامة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن "مجموعة إرهابية خططت لاستهدف بعض هذه الشخصيات عبر إرسال رسائل بريد تحتوي مواد سامة".

وأضافت أن "عملية استباقية قادت لضبط 19 رسالة بريدية قبل وصولها للأشخاص المستهدفين" من دون أن تكشف عن هوية هذه الشخصيات.

وتعهدت بالوقوف على ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءها، كما دعت السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة الإبلاغ عن كل "ما يثير الشك والريبة".