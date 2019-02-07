تونس.. اتحاد الشغل يلغي الإضراب العام

ألغي إضراب عام لموظفي القطاعات الحكومية في تونس كان مقررا يومي 20 و21 شباط/فبراير وذلك إثر التوصل إلى اتفاق الخميس بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال قسم الاتصال في الاتحاد لوكالة الصحافة الفرنسية "تم التوصل الى اتفاق مع الحكومة ينهي الأزمة معها".

وأضاف المصدر أنه تم بالتالي إلغاء الإضراب الذي كان مقررا يومي 20 و21 شباط/فبراير.

وبحسب الاتفاق تم إقرار زيادات في أجور العاملين في القطاع العام تتراوح بين 135 و180 دينارا تونسيا (بين 40 و50 يورو).

وأضاف المصدر أنه من المقرر توقيع اتفاق ثان الجمعة بين جامعة التعليم الثانوي التابعة للمركزية النقابية ووزارة التربية اللتين تخوضان مواجهة منذ 2017.

وفضلا عن زيادة الأجور تطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي بمنح وبتحسين ظروف العمل وبدأت حركة احتجاج قبل أشهر عدة.

وأدت التحركات الاحتجاجية لمدرسي الثانوي إلى اضطراب في السنة الدراسية مع عدم إجراء معظم المدرسين امتحانات الفصل الأول من السنة بهدف الضغط على وزارة التربية.

ومنذ ثورة 2011 شهد قطاع التعليم اضطرابات متكررة في تونس بسبب احتجاجات المدرسين ما أدى أحيانا إلى تعليق الدروس.

وتشهد تونس نزاعات اجتماعية وإضرابات منذ الثورة التي كان أحد أهم دوافعها الاحتجاج على الفقر والتهميش والبطالة.