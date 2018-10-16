تونسيون غاضبون بسبب تعطل خدمات المترو

فوجئ التونسيون وقت ذروة الصباح أثناء ذهابهم إلى أعمالهم بتعطل حركة المترو، وبالتحديد في محطة الجمهورية والتي تعتبر محطة ترابط أغلب الخطوط، ما أدى على شلل تام في جميع الخطوط لنحو ساعتين بحسب صحف تونسية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الانتظار الطويل للركاب أدى إلى تصاعد الغضب لديهم فنظموا وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم.

وانتشرت الثلاثاء تغريدات وفيديوهات على مواقع التواصل لمواطنين تونسيين يشكون من تعطل خدمات القطار الخفيف.

وقالت امرأة مسنة في محطة الجمهورية في العاصمة التونسية "انتم تضربو في الشهاري و نحنا الشعب جواعة ... ما نجمتوش تحكمو سيبو الحكم و أخرجو".