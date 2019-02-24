تونس.. الطريق أمام صاحبات الأعمال غير سالك

في محافظة جندوبة شمال تونس استطاع عدد من النساء أن يصبحن يطلقن مشاريع اقتصادية رغم التحديات التي تواجههن.

وفي جندوبة التي تشتهر بالزراعة كمحرك للاقتصاد، فإن مساهمة النساء في قطاع الأعمال لا تتجاوز الـ 20 في المئة إذ تبقى الصعوبات القانونية والصورة النمطية عائقا أمامهن.

ولم يشفع لنساء جندوبة وجود 20 ألف مبادرة رسمية لدعم صاحبات الأعمال في تونس، إذ لا تجد غالبية النساء الطريق إلى الاستثمار.

وكشف مدير مركز الأعمال النموذجي في جندوبة نعمان ماجري أن عديدا من النساء يعملن في الزراعة لعشر ساعات في اليوم وبمقابل لا يتجاوز أربعة دولارات.

وتؤكد منظمات أهلية أن المرأة في هذه المنطقة تعيش عزلة اجتماعية واقتصادية تحول دون تمكينها من فرصة إطلاق مشروعه، فيما تشير إحصاءات رسمية إلى أن المرأة تحظى بنسبة 40 في المئة من فرص الاستثمار والدعم المالي من الجهات الرسمية.