مستثمر أميركي أمام محكمة روسية بتهمة الاحتيال

أفادت محكمة في موسكو بأن أميركيا يترأس شركة استثمارات مالية خاصة في روسيا سيمثل أمامها الجمعة بتهمة الاحتيال.

وأشارت المحكمة على موقعها الإلكتروني إلى أن السلطات أوقفت مايكل كالفي وهو أحد كبار الشركاء في شركة الاستثمار بارينغ فوستوك، الخميس.

وتحدثت وكالات أنباء روسية نقلا عن متحدث باسم المحكمة عن توقيف أشخاص آخرين من الشركة. وتتضمن لائحة الموقوفين الفرنسي فيليب ديلبال، وفق ما ذكرته التقارير.

وقالت المجموعة الاستثمارية في بيان على موقعها الإلكتروني إن "بارينغ فوستوك، تؤكد توقيف أربعة موظفين"، مشيرة إلى أن التهم متعلقة بنزاع تجاري بشأن مصرف فوستوشني.

وتابعت أن "إجراءات إنفاذ القانون ليست مرتبطة مباشرة بأنشطة بارينغ فوستوك والشركات الأخرى في محفظتها" الاستثمارية.

وكالفي هو مؤسس بارينغ فوستوك وشريك بارز في الشركة المتخصصة في الاستثمارات الخاصة في روسيا والاتحاد السوفياتي السابق.

واستثمرت الشركة أكثر من 2.8 مليار دولار منذ عام 1994 في شركات في المنطقة، بحسب موقعها الإلكتروني.