توقيف لبناني بتهمة 'العمل لصالح إسرائيل'

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني في بيان الثلاثاء توقيف لبناني يحمل الجنسية الكندية بشبهة "العمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".

ولم يوضح البيان أي تفاصيل حول مكان التوقيف وتاريخه.

وأعلن البيان أن الموقوف اعترف بأنه "خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504" في الاستخبارات الإسرائيلية.

ويتابع البيان أن الموقوف "كُلِّف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله".

وفي 2006 خاض حزب الله وإسرائيل حربا استمرت شهرا دمّرت أجزاء كبيرة من لبنان.

ويسيطر حزب الله على المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، ويتلقى تمويلا وتسليحا من إيران.

وبين نيسان/أبريل 2009 و2014 اعتقلت السلطات اللبنانية أكثر من مئة شخص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية.