بولندا.. توقيف مسؤول في هواوي

أعلن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي البولندي الجمعة توقيف بولندي ورجل أعمال صيني بشبهة التجسس، وأكدت وسائل إعلام أن الصيني مسؤول في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي".

وأعلن نائب الوزير منسق جهاز الأمن الداخلي ماسي فاسيك أن "بولنديا وصينيا أوقفا بتهمة التجسس. الصيني رجل أعمال يعمل لدى مجموعة كبيرة للصناعات الإلكترونية"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء البولندية.

وذكرت وسائل إعلام بولندية عديدة بينها القناة الخاصة "بولسات نيوز" والرسمية "تي في بي إنفو" أن المشتبه فيه الصيني هو أحد مدراء فرع شركة "هواوي" في بولندا. أما البولندي فقالت إنه خبير في أمن تكنولوجيا المعلومات وضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي البولندي.

هواوي عملاق تقنية أم تجسس؟

وقال فاسيك إن البولندي "شخص معروف في مجال تكنولوجيا المعلومات"، مضيفا أن التحقيق "يجري منذ وقت طويل وبكثير من العناية".

وقد حددت المحكمة بثلاثة أشهر فترة توقيف الرجلين دبليو ويجينغ وبيوتر د، كما أكد المتحدث باسم وزارة تنسيق جهاز الأمن ستانيسلاف زارين الذي أعلن فقط عن الاسم الأول للرجلين والحرف الأول من اسم العائلة بما يتوافق مع القانون البولندي.

ويواجه عملاق التقنية الصيني هواوي هجوما واسعا في الدول الغربية باتهامات تتراوح بين التجسس وانتهاك العقوبات على إيران وحتى الاحتيال.

وتواجه الشركة شكوكا بأنها ذراع للتجسس تابع للحكومة الصينية، ناهيك عن المخاوف من عدم قدرة أنظمتها على حماية مستخدميها، خاصة في ظل التوجه لوقف دعم برمجيات الأمن والحماية التي تعمل بها.