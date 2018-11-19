توقيف رئيس نيسان بشبهة سوء السلوك

أعلن التلفزيون الرسمي في اليابان ووسائل إعلام أخرى الاثنين أنه تم توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيسان" لصناعة السيارات كارلوس غصن في طوكيو بشبهة سوء السلوك المالي.

وذكر تلفزيون "أن أتش كي" الرسمي أن "مكتب مدعي منطقة طوكيو قام بتوقيف رئيس مجلس إدارة نيسان غصن بشبهة انتهاك القانون".

وكانت "نيسان" أكدت في وقت سابق الاثنين معلومات صحافية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن "أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي" بحسب نتائج تحقيق داخلي.

وأضافت المجموعة: "إلى جانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية" مشيرة إلى أنها ستقترح على مجلس الإدارة "إقالته من منصبه سريعا".

وفور الإعلان عن النبأ، تراجعت أسهم شركة "رينو" الفرنسية بأكثر من 12 بالمئة في التعاملات الصباحية في باريس.

ويشتهر رجل الأعمال المولود في البرازيل بإعادة هيكلة "رينو" و"نيسان" في تسعينيات القرن الماضي.

وسارعت رينو إلى إنقاذ شركة السيارات اليابانية التي كانت تواجه صعوبات في 1999 فيما قام غصن بخفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة.

وفي 2016 تولى غصن إدارة "ميتسوبيشي" التي كانت تواجه صعوبات بعد أن اشترت نيسان ثلث أسهمها مقابل 2.2 مليار دولار فيما كانت تواجه فضيحة التلاعب ببيانات قراءات استهلاك الوقود ما أدى إلى تراجع مبيعاتها.

وغصن من الشخصيات المعروفة جدا في اليابان وهو مدافع كبير عن قطاع السيارات في البلاد.