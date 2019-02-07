توقيع مرتقب لاتفاق بزيادة الأجور في تونس

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه سيتم مساء الخميس التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام بعد عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية.

ويرتقب أن يتم بعد ظهر الجمعة إمضاء اتفاق من شأنه وضع حد لأزمة التعليم الثانوي، وفق ما أكده الطبوبي في تصريح صحافي عقب جلسة تفاوضية في وزارة التربية.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر المنظمات النقابية في البلاد، قد قررت تنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 شباط/ فبراير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ"إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام".

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وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صرح بأن "الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت ذاته وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات