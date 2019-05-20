أبلغت مصادر وكالة رويترز أن الرئيس دونالد ترامب ينوي إطلاق حملة إعادة انتخابه رسميا في منتصف حزيران/يونيو المقبل.

وتوقعت المصادر التي قالت الوكالة إنها مقربة من البيت الأبيض أن يطلق الرئيس الجمهوري حملته بتجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، ربما يوم 15 حزيران/يونيو، ثم يعقبه التوقف في ولايات حاسمة.

ويتزامن هذا الموعد مع الذكرى الرابعة لإعلان ترامب في 16 حزيران/يونيو 2015 نيته خوض سباق الانتخابات أول مرة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من حملة ترامب بعد بشأن توقيت الحملة الانتخابية رسميا، مع العلم أنها تجمع التبرعات منذ فترة.

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