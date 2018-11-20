توصية باتهام وزير إسرائيلي بالفساد

أوصت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء بتوجيه اتهامات لوزير الداخلية أرييه درعي في قضية فساد كبرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن ثمة "أدلة دامغة" على ارتكاب درعي أعمال خداع وانتهاكا للثقة، وكذلك الحصول على ملايين الشواكل في جرائم ضريبية وتبييض أموال وتعطيل إجراءات قضائية.

واستجوبت الشرطة درعي وزوجته للاشتباه في تلقيهما أموالا بشكل غير مشروع من رجال أعمال، لكن الزوجين ينفيان ارتكاب أي مخالفات.

وحكم على درعي بالسجن ثلاث سنوات عام 2000 بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في تسعينيات القرن الماضي.

وأمضى 22 شهرا في السجن، لكنه عاد إلى الحياة السياسية واستعاد منصبه تحت مظلة حزب "شاس" الأرثوذكسي المتشدد عام 2013.