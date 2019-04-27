فيفا.. محادثات حقوقية لتوسيع المونديال

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محادثات مع منظمات معنية بحقوق الإنسان حول المسائل المرتبطة بتوسيع استضافة مونديال 2022 لتشمل دولا خليجية أخرى إلى جانب المضيفة قطر.

ويأمل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في ضمان الموافقة في حزيران/يونيو على زيادة فرق البطولة من 32 إلى 48 فريقا، ما يخلق الحاجة لاستقبال 16 مباراة إضافية في المنطقة.

وكتبت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا، إلى منظمة العفو الدولية ونشطاء آخرين السبت تقول إن "هذه العملية تتضمن أيضا تقييما للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والفرص الممكنة المرتبطة بالتوسع المحتمل. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى إجراء مشاورات ثنائية مع العديد منكم في الأيام والأسابيع القادمة".

وحددت الدراسة المتعلقة بإمكانية التنفيذ التي أجراها الفيفا بالفعل أن القفز من 64 إلى 80 مباراة سيتطلب ملعبين في بلد واحد على الأقل في المنطقة.

وجعلت الأزمة الدبلوماسية الإقليمية الكويت وعمان خيارين قابلين للتطبيق، لكن عمان قالت إنها ليست متحمسة لاستضافة مباريات البطولة التي ينظمها الفيفا.