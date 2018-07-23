تورونتو.. قتيلان و13 جريحا في إطلاق نار

شهدت مدينة تورونتو الكندية إطلاق نار جديدا مساء الأحد أوقع قتيلين أحدهما المنفذ و13 جريحا، بحسب الشرطة.

وأثار إطلاق النار الذعر في الحي اليوناني الذي يشهد اكتظاظا عادة بينما قال شهود إنهم سمعوا نحو 20 طلقة نارية.

وقال قائد شرطة تورونتو مارك سوندرز في مؤتمر صحافي إن 14 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم شابة توفيت متأثرة بجروحها، موضحا أن فتاة "في حالة حرجة".

وأضاف أن المهاجم الذي استخدم مسدسا قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن دوافع.

ونشرت مقاطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي يُسمع فيها دوي إطلاق الرصاص في تورنتو.

وقالت مغردة: مسائي كان جميلا حتى سمعت صوت إطلاق نار في دانفورث. مخيف جدا. إطلاق النار في تورنتو أشبه بالجنون.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018

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