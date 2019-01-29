توتو سبورت: يوفتتوس يريد ضم ميمي

ربما يكون مهاجم منتخب العراق الشاب مهند علي على موعد مع صفقة كبرى قد تنقله من الدوري العراقي إلى اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صحيفة "توتو سبورت" الرياضية الإيطالية واسعة الانتشار، قالت في تقرير الاثنين إن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، أعجب بمواهب النجم الشاب المعروف باسم "ميمي".

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإيطالي بدأ في التواصل مع ممثلي ميمي (18 عاما)، وأن المهاجم العراقي قد يكون الصفقة التي سيختم بها يوفنتوس سوق الانتقالات الشتوية التي تغلق في إيطاليا الخميس.

وأشار تقرير "توتو سبورت" إلى أنه بالرغم من أن نواد مثل بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني، وغالاتا سراي بطل الدوري التركي، مهتمة بضم اللاعب، إلا أن فرصة مزاملة رونالدو تمثل دافعا لميمي.

وجذب أداء ميمي في كأس آسيا 2019 أنظار المتابعين بعد تسجيله هدفين في أربع مباريات خاضها مع منتخب بلاده.

ويلعب ميمي لنادي الشرطة العراقي وفي رصيده الدولي 15 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.

وكان نادي الشرطة أعلن في 19 من الشهر الجاري أنه لن يفرط بخدمات ميمي خلال الموسم الجاري.